Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Стали известны подробности столкновения пассажирского автобуса и эвакуатора, которое произошло вечером 27 сентября на улице Зорге в Ростове-на-Дону. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, в результате аварии пострадал один человек.

ГУ МЧС России по Ростовской области ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону

ДТП случилось примерно в 21:00 мск. Водитель пассажирского автобуса «МАЗ», обслуживающий муниципальный маршрут №67, предположительно, не справился с управлением и столкнулся со стоящим у края дороги автомобилем МАЗ-6430. В момент аварии в салоне автобуса находилось около 20 человек. В результате ДТП пострадала женщина.

По факту аварии организована проверка.