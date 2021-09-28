В Ростове-на-Дону сообщили подробности столкновения автобуса и эвакуатора
Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Стали известны подробности столкновения пассажирского автобуса и эвакуатора, которое произошло вечером 27 сентября на улице Зорге в Ростове-на-Дону. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, в результате аварии пострадал один человек.
ГУ МЧС России по Ростовской области
ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону
ДТП случилось примерно в 21:00 мск. Водитель пассажирского автобуса «МАЗ», обслуживающий муниципальный маршрут №67, предположительно, не справился с управлением и столкнулся со стоящим у края дороги автомобилем МАЗ-6430. В момент аварии в салоне автобуса находилось около 20 человек. В результате ДТП пострадала женщина.
По факту аварии организована проверка.