Кызыл, 28 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле и Кызылском районе, где диагноз подтвердился у 15 и 12 местных жителей соответственно.

«Из 54 заболевших мужчин — 21, женщин — 33. По возрасту: детей до 17 лет — 21, от 18 до 49 лет — 23, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 1», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 11 724.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия по установлению причин смертности подтвердила смерть ещё 17 пациентов от COVID-19. Всего с 1 января 2021 года жертвами коронавируса в республике стали 200 человек.