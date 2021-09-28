Челябинск, 28 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Челябинской области грузовой поезд наехал на автомобиль. Авария произошла поздним вечером 27 сентября, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Локомотив

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Два человека госпитализированы.

По предварительным данным, виновником стал водитель автомобиля. Следователи считают, что он решил пересечь железнодорожный путь в неустановленном месте. По факту аварии идут проверки.