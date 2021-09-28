Тбилиси, 28 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Грузии, как и в других странах, правоохранители могут вести скрытую слежку за жителями страны. Об этом 27 сентября заявил в ходе брифинге премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Ahlibeyt.ge Ираклий Гарибашвили

«Да, мы проводим прослушивания согласно закону и в рамках закона», — сказал глава правительства.

Он прокомментировал скандал, который начал разгораться в Грузии в связи с публикацией аудиофйалов, сделанных якобы в результате прослушивания священнослужителей Грузинской православной церкви (ГПЦ) и других лиц. Также Гарибашвили отметил, что записи могли быть сфабрикованы, проводится их проверка.

«Многие уже опровергли достоверность записей. Было столько несерьёзных и содержащих ложь записей, что безусловно, мы не сомневаемся, что они сфабрикованы», — заявил премьер-министр.

Напомним, в сентябре в интернет были выложены тысячи аудиозаписей якобы тайной слежки за высокопоставленными священнослужителями ГПЦ, а также за политиками и журналистами, с которыми те общались. Среди записей есть разговоры священников с иностранными дипломатами. К материалам приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники Службы государственной безопасности Грузии.