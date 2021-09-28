Черкесск, 28 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В столице Карачаево-Черкесии на месяц раньше срока включат отопление в детских образовательных учреждениях и медицинских организациях. Такое решение приняли власти города Черкесска из-за холодной погоды, установившейся в текущем году значительно раньше обычного.

Батарея

«Уважаемые горожане! С 28 сентября ООО «Теплосети» обеспечат подачу тепла в дошкольные и образовательные учреждения города, а также на объекты здравоохранения», — говорится в сообщении администрации города.

Напомним, в Карачаево-Черкесии уже вторую неделю практически каждый день идут дожди, температура воздуха не поднимается выше +10 градусов. В горах выпал снег, и это ощущается даже на расстоянии сотен километров. Для сентября такая погода не характерна для столицы Карачаево-Черкесии.