Обновленный Kia Rio появился в России
Москва, 28 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. На российском авторынке представлено обновленное семейство Rio — седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X — 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Модель Rio стала третьим автомобилем корейской марки, который получил новый логотип Kia.
Семейство Rio после рестайлинга получило новую версию Luxe AV (на основе Luxe). Данная комплектация оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с., который агрегатируется на выбор с 6-ступенчатой «механикой» или с 6-скоростным «автоматом».
В список оснащения новинки входит дисплей мультимедиа, диагональ которого в версии Luxe AV составляет восемь дюймов. Также семейство Kia Rio/Rio X Luxe AV 2022 модельного года получило камеру заднего вида с динамическими линиями разметки и датчиком света.
Рестайлинговый седан Rio стоит от 929 900 рублей до 1 284 900 рублей, а диапазон цен на обновленный кросс-хэтчбек Rio X составит от 1 049 900 рублей до 1 344 900 рублей.
Ранее компания Kia представила на российском авторынке обновленный седан Cerato.
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