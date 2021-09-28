Москва, 28 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. На российском авторынке представлено обновленное семейство Rio — седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X — 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Kia Kia Rio 2022 модельного года

Модель Rio стала третьим автомобилем корейской марки, который получил новый логотип Kia.

Семейство Rio после рестайлинга получило новую версию Luxe AV (на основе Luxe). Данная комплектация оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с., который агрегатируется на выбор с 6-ступенчатой «механикой» или с 6-скоростным «автоматом».

В список оснащения новинки входит дисплей мультимедиа, диагональ которого в версии Luxe AV составляет восемь дюймов. Также семейство Kia Rio/Rio X Luxe AV 2022 модельного года получило камеру заднего вида с динамическими линиями разметки и датчиком света.

Рестайлинговый седан Rio стоит от 929 900 рублей до 1 284 900 рублей, а диапазон цен на обновленный кросс-хэтчбек Rio X составит от 1 049 900 рублей до 1 344 900 рублей.

Ранее компания Kia представила на российском авторынке обновленный седан Cerato.

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