Вашингтон, 28 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Новый ракетный запуск, ранее осуществлённый Северной Кореей, не представлял угрозы для Соединённых Штатов и их союзников. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Archive.defense.gov Пентагон

Отмечается, что американские военные осведомлены о новом ракетном пуске КНДР и ведут консультации со своими союзниками и партнерами по этому поводу.

«Хотя, по нашим оценкам, это событие не несет непосредственной угрозы военнослужащим или территории США, а также нашим союзникам, ракетный пуск подчеркивает дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что приверженность США защите Южной Кореи и Японии «остается нерушимой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несмотря на осуществлённые Пхеньяном новые запуски ракет, Южная Корея продолжит курс на стабилизацию ситуации на Корейском полуострове и продвижению зашедших в тупик отношений с КНДР.