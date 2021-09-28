Москва, 28 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Торги по нефти27 сентября закрылись повышением. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,73% до $79,37, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Павел Редин ИА Красная Весна Добыча нефти в России

Цена достигла максимума с октября 2018 года на фоне опасений по поводу предложения, поскольку спрос в некоторых частях мира повышается из-за ослабления пандемических ограничений.

Запасы нефти в США в последние недели снизились из-за сохранения влияния урагана Ида на добычу нефти в регионе Мексиканского залива.

Сегодня, 28 сентября, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent превысила отметку $80 за баррель. Внутридневной максимум зафиксирован на $80,32 за баррель.

Ближайшая цель остается на уровне $82 за баррель. Фокус внимания трейдеров сместился на заседание ОПЕК+, которое должно пройти 4 октября.

По итогам предыдущей встречи ОПЕК+ сохранили план увеличения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц.

Цена на нефть повышается и покупатели не намерены останавливаться на текущем уровне. Если уровень $82,50 устоит, может последовать фиксация прибыли по длинным позициям. Она спровоцирует снижение нефтяных котировок.

Читайте также: Цена нефти Brent превысила $79 впервые с 2018 года