Москва, 28 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 может сформироваться у населения России уже к предстоящей зиме. Такое заявление сделал основатель и руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев 27 сентября в беседе с ТАСС.

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По мнению специалиста, сейчас у населения в стране уже сформировался довольно высокий уровень коллективного иммунитета благодаря массовой вакцинации. Однако этот уровень весьма нестабилен, так как коронавирус мутирует и наработанный иммунитет может «не сработать» при появлении нового штамма.

Кроме того, Исаев напомнил, что без ревакцинации уровень иммунитета может упасть. Именно поэтому совсем победить коронавирус, как это получилось, например, с чёрной оспой, не выйдет. В дальнейшем, как предположил Исаев, ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Например, коронавирус может мутировать таким образом, что будет уклоняться от антител, сформированных предыдущими штаммами.

По мнению эксперта, история с COVID-19 не завершится ни в 2021 году, ни в 2022. Ситуацию могут спасти какие-нибудь специфические лекарства, например, генная терапия. Но на настоящий момент этот вопрос не настолько глубоко проработан и остаётся открытым.

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