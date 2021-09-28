Самара, 28 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и общественном транспорте поручил усилить глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил 27 сентября на своей странице в социальной сети.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговый центр открыт

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По его словам, данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

«На оперштабе коллегам в муниципалитетах поручил усилить контроль масочного режима, прежде всего — в общественном транспорте и торговых центрах», — сообщил глава области, отметив, что в обсуждении участвовали и представители торговых центров.

Азаров подчеркнул, что если в торговых центрах не будут усилены меры профилактики, то их будут закрывать, а штрафовать уже будут не кассиров и продавцов-консультантов, а руководителей.

Он также отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе является крайне тревожной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 27 сентября в регионе за сутки выявили 581 носителя коронавируса.