Оренбург, 28 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Под Оренбургом завершились военного антитеррористического командно-штабного учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2021». Иностранные военнослужащие перебазируются в пункты постоянной дислокации, сообщает пресс-служба ЦВО.

Structure.mil.ru Иностранные военные покидают Оренбуржье

Участник учений из Китая грузят свою технику на железнодорожные платформы. Район практических действий авиационным транспортом покидают военнослужащие Индии, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на полигоне Донгуз возле Оренбурга 20−24 сентября прошли международные военные учения. На них иностранные и российские военнослужащие совершенствовали действия при проведении совместных антитеррористических операций, делились опытом.