Улан-Удэ, 28 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Бурятии ночью 28 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Землетрясение в Бурятии

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия располагался на территории Кабанского района примерно в 34 км от города Бабушкин. В городе интенсивность землетрясения составила примерно 3−4 балла.

Напомним, 22 сентября в Забайкальском крае были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 39 км от Кодарского тоннеля Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

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