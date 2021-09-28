Вашингтон, 28 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что в стране после захвата власти радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось избежать гражданской войны. Об этом он сказал вечером 27 сентября в интервью кабульскому телеканалу Ariana News.

Defense.gov Залмай Халилзад

Залмай Халилзад «Война окончена. Многие афганцы и представители мирового сообщества опасались, что в Кабуле вспыхнет война, подобная той, что мы видели после вывода советских войск».

По мнению Халилзада, то, что этого не произошло, является «позитивным моментом». Но для того чтобы в Афганистане в дальнейшем вновь не вспыхнул внутренний конфликт, в ближайшее время должно быть сформировано инклюзивное правительство, в связи с чем на талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «лежит очень большая ответственность».

«Если они сдержат все свои обещания, это позитивно скажется на будущем страны», — подчеркнул пмериканский спецпредставитель.

Как сообщало ИА REGNUM, страницу бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Facebook, на которой он якобы попросил о признании нового афганского правительства, взломали.