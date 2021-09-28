Сеул, 28 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Несмотря на осуществлённые Пхеньяном ранее новые запуски ракет, Южная Корея продолжит курс на стабилизацию ситуации на Корейском полуострове и продвижению зашедших в тупик отношений с КНДР. Об этом 28 сентября заявил в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения, его слова приводит агентство «Ренхап».

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По словам чиновника, несмотря на усиливающие военную напряженность запуски ракет Северной Корее, южнокорейские власти будут «продолжать работать над мирным и стабильным урегулированием ситуации на Корейском полуострове».

«Позиция правительства также заключается в том, чтобы продолжать работать над продвижением мира и межкорейских отношений на Корейском полуострове посредством диалога и сотрудничества», — сказал представитель министерства объединения Южной Коре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что Северная Корея никогда не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи, Японии и других соседних стран.