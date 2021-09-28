Екатеринбург, 28 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Свердловской области названы территории, наиболее неблагополучные по заболеваемости ОРВИ. Информацию приводит региональное управление Роспотребнадзора.

flockine ОРВИ

Так, выше среднеобластного более чем в полтора раза уровень заболеваемости зафиксирован в ЗАТО Свободный и Полевском. Также в этот список входят Тугулымский городской округ и Верхний Тагил.

Екатеринбург в этот список не попал, там ситуация лучше. За неделю в городе зафиксировали 23 485 случаев ОРВИ. Это выше эпидпорога на 58% и почти на уровне прошлой недели, прирост составил 0,4%.