Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки вакцинировались от COVID-19 556 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в краевом правительстве.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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В регионе привились первым компонентом препарата от коронавируса 88 128 жителей. Завершили иммунизацию, получив обе дозы вакцины, 72 725 человек.

Паралельно с прививочной кампанией от COVID-19 в крае ведётся вакцинация от гриппа. Врачи призывают население вакцинироваться, защитив свое здоровье и здоровье своих близких.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жителей Еврейской автономной области, доходы которых составляют более миллиона рублей в год, в 2020 году увеличилось с 649 до 1019 человек. В основном возросло число людей, которые зарабатывают от 1 до 10 млн рублей, написал телеграм-канал Новости ЕАО.