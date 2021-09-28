Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Вопрос о возможном допуске военных США на российские базы в Киргизии и Таджикистане якобы поднимался главой комитета начальников штабов американских ВС США Марком Милли в ходе встречи 22 сентября с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом 27 сентября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям журналистов, в Вашингтоне рассчитывали использовать указанные объекты для борьбы с терроризмом. Идея такого предложения исходила от членов Совета национальной безопасности, которые сослались на слова президента РФ Владимира Путина, заявившего на саммите с главой Белого дома Джо Байденом, что Россия может рассмотреть такую возможность в интересах борьбы с террористической угрозой.

В The Wall Street Journal отметили, что в Пентагоне не смогли подтвердить указанную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Валерий Герасимов встретился с президентом Финляндии Саули Нийнистё и главнокомандующим ВС республики генералом Тимо Кивиненом. Участники разговора обсудили вопросы международной безопасности.

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