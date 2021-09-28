Кемерово, 28 сентября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1273 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8777 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Кузбассе выявлено 56 545 случая заражения вирусом, 53 987 человек выздоровели, 1285 пациентов скончались.