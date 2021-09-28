Оренбург, 28 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В частном секторе Оренбурга проводится санитарная обработка домов, сообщает пресс-служба администрации города.

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Дезинфекция проводится с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Работы проводятся в соответствии с разработанным графиком и предписаниями Управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 27 сентября обработано более 1700 домов. Обрабатываются входные группы домовладений и открытая близлежащая территория.