Загреб, 28 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович 27 сентября заявил, что ситуация на севере Косово не представляет непосредственной опасности для его страны, но в Загребе пристально следят за развитием событий.

Cartographer of the United Nations Карта Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что его страна не будет призывать Косово к деэскалации, поскольку Косово лишь отвечает взаимностью на политику Сербии по отношению к албанцам в последние 20 лет.

«У нас неразрешенная ситуация в регионе, в Белграде правительство, которое говорит о сербском мире», — заявил Миланович. Политик подчеркнул, что древний хорватский город Суботицу в Хорватии не называют частью «хорватского мира», несмотря на высокую долю хорватов в населении этого города, потому что он находится в Сербии, в Воеводине.

При этом Миланович заявил, что в Черногории многие отчитываются перед Белградом и не желают сохранения независимого государства Черногория.