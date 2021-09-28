Екатеринбург, 28 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Свердловской области за 20 — 26 сентября зафиксировали 46 451 случай ОРВИ. Это выше эпидпорога на 64,9%, сообщает областной Роспотребнадзор.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

Также на 2% превышен уровень предыдущей 55% всех заболевших составляют несовершеннолетние.

В основном болеют дети возрастом до двух лет. На втором месте идут дети трёх-шести лет, а на третьем — 7−14. В основном причинами ОРВИ являются риновирусы, это 37,8% от общего числа обследованных. Также выявлены аденовирусы, SARS-CoV-2, боковирус, вирус парагриппа и РС-вирусы.