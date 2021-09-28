28 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Пользователи соцсетей в Италии обсуждают газовый кризис в ЕС. Комментаторы недоумевают, почему Россия должна спасать Европу, несмотря на действующие против неё санкции.

Владимир Бадмаев, , 10:21 — REGNUM Пока западные политики и СМИ пытаются сделать вид, что причиной газового кризиса в Европе стали исключительно действия России, простые итальянцы напоминают о бревне в глазу у Брюсселя и Вашингтона. Пользователи интересуются, почему Москва должна помогать Европе в условиях санкционного давления на неё, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Каждый использует свое оружие. Европа и Америка же используют экономические санкции против России!» — пишет Антонио К.

«Когда наши американские хозяева вводят санкции против России, мы сильно возмущаемся этим? Почему они так хотят заблокировать Nord Stream 2?» — возмущается Кармине Де Л.

«США добиваются сокращения доли Газпрома на газовом рынке и сделали все, чтобы бойкотировать Nord Stream 2, по которому газ идёт в Европу в обход Украины. Цель наших правителей — заставить людей поверить в то, что цена метана, прибывающего из России, равна или выше, чем у США. Это в интересах американских компаний и заставляет итальянских потребителей расплачиваться за это безумие», — считает Алессандро Дз.

Транспортировка труб для Северного потока-2 Nord-stream2.com

«Со всеми санкциями, которые Европа наложила на Россию (только потому, что этого хотели США) и на строительство трубопровода. Всем стало бы лучше, если бы Европа преследовала свои интересы, а не дяди Сэма», — отметил Фабио Т.

«Мы продолжаем вводить санкции против России, бойкотируем их предприятия, захватываем счета за рубежом, финансируем украинских фашистов, предоставляем оружие всем её врагам… И мы хотим, чтобы они дали нам скидку на газ, в противном случае заявляем о шантаже. Люди, которые живут на Уране», — не скрывает раздражения Джакомо Ф.

«Газпром не является единственным поставщиком газа. Есть американский сжиженный газ, есть также месторождение в Египте. Тот факт, что они не хотят увеличивать поставки, означает, что их удовлетворяет нынешняя ситуация. Я не вижу никакого шантажа», — рассуждает Иларио Ф.

Газовая труба Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна

«Это законы рынка. Я простой рабочий, и когда во время перерыва на работе мы обсуждали все эти события — эмбарго на Россию и т. д. — я упомянул о газе. Я сказал, что Сибирь близка к Китаю, что легче продать газ китайцам, и это было бы выгодно для всех, если бы они использовали больше газа и меньше угля», — предположил Массимо К.

«Это называется «обратная меритократия». Когда простые рабочие видят ситуацию сразу, а руководители этого понять не могут», — поддержал Алессио Т.