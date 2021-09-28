Москва, 28 сентября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил многомиллионный иск производителя авиашин — ООО «Яшз авиа» из Ярославской области к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Ответчику предстоит выплатить более 10,4 млн рублей. Решение в месячный срок с даты его принятия может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

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Судья Маслов решил «взыскать с ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» в пользу ООО «Яшз авиа» 10 431 914 рублей 77 копеек долга и 75 160 рублей госпошлины».

Министерство обороны РФ участвовало в деле третьим лицом. Долг фигурировал как платёж за поставленную продукцию по госконтракту от февраля 2020 года.

Напомним, претензии к ОАК на сумму свыше 11 млрд рублей имеет и Минобороны России. В сентябре 2021 года ведомством было подано как минимум четыре иска на суммы от 23 млн рублей до 10,744 млрд рублей. Первые слушания состоятся 18 октября, но детали споров пока не сообщались. Известно лишь, что по иску на 206 млн рублей речь идёт о неустойке.