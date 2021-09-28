Пермь, 28 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Пермском крае власти, обсуждая тему безопасности детей и молодежи, пришли к выводу, что региону необходим центр информационной безопасности детской и молодежной среды. Губернатор Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам тщательно проработать вопрос о создании такого ресурса, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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По словам губернатора, будущий орган должен стать ресурсным центром, в котором будут сосредоточены лучшие практики. К работе необходимо привлечь представителей правоохранительных и надзорных органов Прикамья, Роскомнадзора и других ведомств. Махонин отметил, что создание такого центра позволит оперативно выявлять ребят с деструктивными наклонностями, оказывать им необходимую помощь и предотвращать возможные правонарушения.

Власти заострили внимание на то, что каждое ведомство ведет работу по профилактике правонарушений в пределах своей компетенции. «Однако, как показали обстоятельства трагического происшествия в университете, этих действий явно недостаточно. Мы должны создать систему, которая будет работать слаженно, и позволит своевременно выявлять лиц, от которых может исходить угроза для жизни и здоровья людей. Это необходимо, чтобы подобных страшных происшествий не повторялось», — подчеркнул губернатор.

В свою очередь, министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов заметил, что сейчас оперативной обработкой информации, размещаемой в интернете, в первую очередь, соцсетях, занимаются ведомства федерального уровня. Необходимы меры на региональном уровне. Сейчас работу по выявлению потенциально опасных сообщений в соцсети ведет только одна автономная некоммерческая организация. Необходимы дополнительные ресурсы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на территории пермского университета произошло массовое убийство. Студент открыл стрельбу по людям. По данным информресурсов, перед бойней молодой человек оставил записи на своей странице в соцсети.