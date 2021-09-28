Якутск, 28 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Жители Усть-Майского района Якутии жалуются на условия содержания коронавирусных больных. Вместо стационара людей разместили в спортзале, условия там неподходящие, пишет телеграм-канал YKT TOP.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мои родные, кушая, должны смотреть, как женщина «какает» в свой био-туалет прямо перед ними. На всех есть общий туалет, но люди даже не успевают сходить и делают это прямо в коридоре. Как можно вообще содержать в таких условиях людей?» — возмутился житель Усть-Майского района. По его словам, ситуация с COVID-19 в муниципалитете сложная.

В администрации района удивлены тем, что размещение пациентов в спортивном зале вызвало претензии. Там пояснили, что всегда содержат больных COVID-19 в таких условиях.

«Наверное, дело в увеличении количества больных. Сейчас там находится около 40 человек и, конечно, возникают определенные неудобства. Тем не менее есть мужской и женский туалеты, перегородки. Дело в том, что согласно требованиям, необходимо отдельное помещение с обустроенным туалетом и душем. Их нельзя размещать в обычных больницах. У нас под такие условия подходит только спортзал», — процитировало представителя администрации Усть-Майского района ИА SakhaDay.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сложная обстановка по коронавирусу привела к необходимости увеличить число мест в ковидных госпиталях. В Якутске количество коек возрастёт на 60, также будут расширены стационары в Мегино-Кангаласском, Хангаласском и Нюрбинском районах.