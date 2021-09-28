В Якутии ковидный госпиталь открыли в спортзале
Якутск, 28 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Жители Усть-Майского района Якутии жалуются на условия содержания коронавирусных больных. Вместо стационара людей разместили в спортзале, условия там неподходящие, пишет телеграм-канал YKT TOP.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»
Читайте также: В Якутии увеличивают количество мест в ковидных госпиталях
В администрации района удивлены тем, что размещение пациентов в спортивном зале вызвало претензии. Там пояснили, что всегда содержат больных COVID-19 в таких условиях.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сложная обстановка по коронавирусу привела к необходимости увеличить число мест в ковидных госпиталях. В Якутске количество коек возрастёт на 60, также будут расширены стационары в Мегино-Кангаласском, Хангаласском и Нюрбинском районах.