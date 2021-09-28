Москва, 28 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Симптомы, связанные с нарушением работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), стали чаще проявляться у лиц с коронавирусной инфекцией. Об этом 28 сентября сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

По ее словам, такие отклонения зафиксированы у 15% пациентов.

«По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией… общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», — сказала эксперт, слова которой приводит РИА Новости.

Омарова также отметила, что каждый десятый пациент с COVID-19 жалуется только на проблемы с органами пищеварения. Кроме того, она рассказала, что подобные отклонения при коронавирусной инфекции связаны с повышенной проницаемостью слизистой оболочки ЖКТ из-за системного воспаления и нарушения микроциркуляции в тканях.

Ученый добавила, что ученые рассматривают гипотезу, согласно которой желудочно-кишечный тракт может служить для коронавируса своего рода «входными воротами» в организм, как происходит через дыхательные пути.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля пульмонолог Алексей Никишенков заявил, что одним из отличительных симптомов COVID-19 при заражении штаммом коронавируса «Дельта» является расстройство со стороны ЖКТ.