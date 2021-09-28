Горно-Алтайск, 28 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за время пандемии достигло 21 515.

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Выздоровели от COVID-19 за сутки 20 пациентов, а всего, по данным на 28 сентября, коронавирус побороли 20 397 человек. Скончались 296 пациентов с коронавирусом. За сутки подтверждён ещё один летальный случай — умерла 64-летняя жительница Майминского района.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.