Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Осуществлённый КНДР очередной запуск баллистической ракеты угрожает соседним странам и международному сообществу, а также нарушает ряд резолюций Совбеза ООН. Об этом говорится в обнародованном 27 сентября заявлении Госдепартамента США.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Госдеп США «Этот пуск нарушает несколько резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества».

В документе отмечается, что США по-прежнему сохраняют приверженность дипломатическому подходу и призывают власти КНДР вступить в переговоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что новый ракетный запуск со стороны Северной Кореи не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников.

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