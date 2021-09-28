Приштина, Сербия, 28 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Министр образования Косово Арберие Нагавци 27 сентября поздравила школьников в началом нового учебного года (в Албании и Косово учеба начинается позже — возможно, из-за того, что погода в сентябре все еще достаточно жаркая — ИА REGNUM).

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой. 1934

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На своей странице в социальной сети Facebook Нагавци заявила, что учебный год вновь будет непростым, поскольку пандемия коронавируса продолжается. При этом политик выразила надежду на то, что вызовы будут преодолены «волей, любопытством и желанием учиться и преподавать».

В новом учебном году максимальное число учеников в классах из-за пандемии должно составлять 20.

17 сентября правительство Косово приняло решение об отмене платного обучения в государственных вузах по программам бакалавриата и магистратуры с 1 октября 2021 года.