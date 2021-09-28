Владивосток, 28 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Нашлись пропавшие туристки в районе горы Фалаза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморью.

Е.Мехряковаmtb.permkrai.ru Лес

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28 сентября в 10:30 по местному времени женщины самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского района. От госпитализации все отказались, их состояние удовлетворительное.

За время поиска спасателями обследовано 59 кв. км лесного массива. Всего к поискам было привлечено 38 человек и 11 едениц техники. Участвовали спасатели из Владивостока, Находки и Фокино, а также полицейские, волонтёры и беспилотная авиация авиалесоохраны.

В соцсетях приморцы искренне переживали за потерявшихся. А после того, как женщины нашлись, обрадовались благополучному исходу. Отмечается, что туристки далеко не юные по возрасту.

«Вот это дали бабусяки! Четверо суток и три ночи в тайге! Без еды, воды и теплой одежды. Вот это экстрим», — восхищается пользователь annaprim1792.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморью 27 сентября от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза пропали три женщины, которые 25 сентября отправились в поход и не вернулись.