Пермь, 28 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Из-за аварии под Пермью участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург перекрыли в обоих направлениях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека. Автомобилистов информируют об организации объезда аварийного участка через Платошино и Кукуштан. Также объезд возможен через Осу в направлении Чернушки — Уинское.

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок в направлении Екатеринбурга.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 28 сентября в районе поселка Кукуштан обрушился надземный пешеходный переход на два автомобиля. Жертвами стали двое водителей.