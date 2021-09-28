Якутск, 28 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Якутия не решит проблему лесных пожаров своими силами, в первую очередь потому, что на эти цели недостаточно финансирования. Об этом заявил в ходе прямой линии 27 сентября глава республики Айсен Николаев, сообщило ЯСИА.

54.mchs.gov.ru Лесной пожар

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«Проблема охраны лесов в Якутии не может быть решена силами одной лишь республики. Этим летом мы порой сталкивались с такой оголтелой критикой, когда говорили, что «вот, в Якутии не тушат пожары — как же так, им же выделены деньги?». На самом деле, на 250 миллионов гектаров леса, именно на их тушение и предупреждение пожаров, по методике выделялось 250 миллионов рублей. Это смешные деньги, это значит 1 рубль на 1 гектар», — сказал глава региона.

Айсен Николаев обратил внимание на то, что в среднем леса республики финансируются из расчёта чуть больше шести рублей на один гектар. Для сравнения, в среднем по стране эта сумма — 199 рублей, по ДФО — 28 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь горения лесов Якутии в 2021 году выросла в 20 раз по сравнению с 2020, со 144 тыс. га до 3,3 млн. Всего в 2021 году в Якутии сгорело 8,7 млн га природной территории, количество пожаров достигло 1694.