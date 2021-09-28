Пермь, 28 сентября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Под Пермью ранним утром 29 сентября произошло обрушение надземного пешеходного перехода. Жертвами несчастного случая стали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

59.мвд.рф Обрушение надземного перехода

По данным ведомства, на трассе Пермь — Екатеринбург возле поселка Кукуштан грузовик МАН двигался с неопущенным кузовом. В результате была задета конструкция надземного перехода, и произошло ее обрушение. В это время по полосе встречного движения ехала «Газель». Часть надземного перехода упала на два автомобиля, двое водителей скончались на месте.

Сейчас автоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия. Проводится проверка по факту аварии со смертельным исходом.