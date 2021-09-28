Кемерово, 28 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 28 сентября, за прошедшие сутки выявлено 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 158 случаев.

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«Кемерово — 24, Новокузнецк — 24, Междуреченск — 15, Белово — 14, Прокопьевск — 12, Анжеро-Судженск — девять, Осинники — девять, Калтан — семь, Киселевск — шесть, Мыски — шесть, Юрга — шесть, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Беловский МО — три, Гурьевский МО — три, Таштагольский МР — три, Яшкинский МО — три, Березовский — два, Краснобродский — два, Новокузнецкий МР — два, Прокопьевский МО — два, Полысаево — один, Тайга — один, Кемеровский МО — один, Юргинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 166 пациентов выздоровели, пятеро скончались.