Вашингтон, 28 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Создателю модели космического корабля «Громовой ястреб» (Thunderhawk) для использования в настольных играх Warhammer 40,000 удалось продать её за $35 тыс. Об этом 28 сентября сообщает портал Eurogamer.

ИА REGNUM Зона Warhammer

Автор YouTube-канала Squidmar Miniatures реализовал миниатюру на eBay, её купил владелец магазина товаров для хобби The House of War, расположенного в Мельбурне (Австралия). «Мы полагали, что покупаем кусок истории», — сообщил журналистам покупатель.

Напомним, настольную игру Warhammer 40,000 в жанре тёмного технофэнтези издаёт британская компания Games Workshop. Оригинальная игровая система была разработана в 1987 году.