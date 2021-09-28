Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Противолодочные самолёты Ил-38 и вертолёты Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Краснознамённых войск и сил на Северо-востоке России провели на полигоне Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке учения с выполнением практического бомбометания и ракетных пусков. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Игорь Двуреков Камов Ка-29

По замыслу учений, на полигоне боевой подготовки ТОФ в районе Халактырского пляжа Авачинской губы был скрытно высажен десант условного противника. Самолёты и вертолёты морской авиации ТОФ были направлены в заданный район для разведки и противодействия силам высадки.

пресс-служба ВВО «Транспортно-боевые вертолёты Ка-29 в прибрежной полосе провели пуски неуправляемых авиационных ракет и пушечные стрельбы по мишеням, имитирующим боевую технику и личный состав десанта, а самолёты Ил-38 выполнили по ним бомбометание».

Отмечается, что учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, уничтожение корабля условного противника ракетным комплексом «Вулкан» отработает на морских учениях флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг».