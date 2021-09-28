Приштина, Сербия, 28 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 27 сентября нанес визит в Косово, после чего провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Косово Альбином Курти.

Cia.gov Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны договорились о проведении совместного заседания правительств в ноябре.

В тот же день Рама провел встречу с косовскими студентами. В ходе общения Рама заявил, что «отмена границ между Косово и Албанией больше беспокоит Брюссель и Вашингтон, чем Белград».

Напомним, Рама является главным поборником проекта «Open Balkan» среди албанцев. По словам политика, проект позволяет албанцам из Албании и Косово оказаться на едином пространстве, де-факто не разделенном границами. Проект предполагает свободное передвижение людей, товаров и услуг между странами-участницами. Но пока присоединились лишь Албания, Сербия и Северная Македония — в Косово же опасаются сближаться с Сербией до того, как она признает его независимость. Но и без этого Албания и Косово постоянно предпринимают усилия для облегчения пересечения границы, и неудивительно — каждый месяц сотни тысяч албанцев и косоваров пересекают ее по делам и чтобы навестить друзей.