Москва, 28 сентября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. По меньшей мере еще один год продлится нынешняя пандемия коронавируса, 28 сентября заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Год продлится минимум», — сказал специалсит, слова которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, по его словам, вопрос о возвращении к привычному образу жизни может быть решен только после проведения детального анализа весенних показателей заболеваемости COVID-19. Тимаков пояснил, что именно к этому времени станет ясно, насколько как сильно изменился коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что распространение коронавирусной инфекции по миру может закончиться в 2024 году, а в России — «немного раньше».