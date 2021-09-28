Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и эвакуатора. По некоторым данным, пострадали семь человек.

Yarnews.net ДТП с автобусом в Ярославле

Авария произошла вечером 27 сентября на улице Зорге. Неподалёку от общежития Южного федерального университета столкнулись эвакуатор и автобус, курсирующий по маршруту № 67. Как пишет телеграм-канал Don Mash, пострадали семь пассажиров, четверым из них потребовалась госпитализация.

Точные данные уточняются.