Приштина, Сербия, 28 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 27 сентября провел встречу с прибывшим в страну премьер-министром Албании Эди Рама.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе пресс-конференции после встречи политик заявил, что он обсудил с Франко Федеричи, главой миссии НАТО КФОР в Косово, ситуацию с безопасностью в крае, и что, по имеющейся у него информации, КФОР не будет вводить войска на север Косово.

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По словам Курти, патрули КФОР защищают КПП и полицейских. Напомним, в 2008 году сербы подожгли два КПП между Сербией и Косово.