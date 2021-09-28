Тосно, Ленинградская область, 28 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. История об истязании троих детей в городе Тосно Ленинградской области продолжает обрастать новыми подробностями и уголовными делами. Вслед за отцом детей, который был задержан, а затем арестован по обвинению в истязании, правоохранители задержали мать несовершеннолетних.

Уголовное дело

«Установлено, что мать на протяжении длительного времени присутствовала при истязании ее детей отцом. Вместе с тем, она не предпринимала каких-либо действий, направленных на пресечение противоправных действий со стороны отца и их защиту, а напротив заставляла детей скрывать его противоправное поведение», — сообщили 28 сентября в Следственном управлении СКР по Ленинградской области.

В отношении женщины, 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, в отношении отца детей расследуется уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних»).

Кроме того, органы СКР возбудили еще одно дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). По данным следствия, должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тосненского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что сделало возможным преступление в отношении детей.