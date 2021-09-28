Тегеран, , 07:49 — REGNUM 27 сентября представитель Ирана при международных организациях, базирующихся в Вене, Казем Гарибабади заявил, что доклад главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о камерах комплекса Тесса в Карадже «выходит за рамки согласованных условий и не является точным». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Вызывает глубокое сожаление тот факт, что после трёх террористических нападений на ядерные объекты Ирана в течение последнего года агентство еще не осудило их, как того требуют резолюции GC & GA, даже ради собственного оборудования, а также безопасности инспекторов», — написал Гарибабади в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что совместное заявление главы Агентства по атомной энергии Ирана (AEOI) и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси от 12 сентября было достигнуто благодаря доброй воле Ирана заменить носители хранения идентифицированного оборудования. Эти мероприятия проводились агентством с 20 по 22 сентября.

«Во время обсуждений в Тегеране и Вене иранская сторона указала, что, поскольку комплекс Тесса все еще находится под охраной и судебными расследованиями, оборудование, относящееся к этому комплексу, не включено в стоимость обслуживания», — сообщил Гарибабади.

По словам иранского дипломата, отчет генерального директора от 26 сентября не является точным и выходит за рамки согласованных условий.

«Любое решение, принятое Ираном в отношении оборудования для мониторинга, основано только на политических, а не юридических соображениях, а агентство не может и не должно рассматривать это как одно из своих прав», — отметил он.