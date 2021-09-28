Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Тела двух человек были обнаружены на месте пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

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Информация о возгорании в жилом доме поступила утром 28 сентября в 05:21 мск. Загорелась однокомнатная квартира в жилом доме на проспекте Кузнецова в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Общая площадь горения составила 36 кв. метров. К ликвидации пожара были привлечены 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 06:02 мск. Однокомнатная квартира в результате пожара выгорела полностью, в ней были обнаружены тела двух человек без признаков жизни.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к трагедии. Выясняются личности погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих малолетних детей в результате пожара в многоквартирном доме под Самарой.