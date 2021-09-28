Тегеран, 28 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. 27 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что санкции против Ирана не могут помешать стране добиться прогресса и наладить сотрудничество с другими государствами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Раиси сделал эти замечания во время встречи в Тегеране с новым послом Австрии в Иране Вольфом Дитрихом Хаймом, где новый посол представил копию своих верительных грамот президенту Ирана.

Иранский президент отметил, что отношения Ирана и Австрии не должны зависеть от мнений и взглядов других государств, так как двусторонние связи должны скорее отвечать интересам обеих стран. Раиси также выразил готовность Ирана развивать экономические отношения с Австрией и другими странами.

Новый посол Австрии, со своей стороны, заявил, что Вена стремится расширять двусторонние отношения с Ираном во всех областях, особенно в сфере финансов и экономических обменов.

Хайм также отметил, что обе страны смогли завершить некоторые совместные проекты, несмотря на санкции. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего расширения отношений и двусторонних обменов между Ираном и Австрией.