Новосибирск, 28 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Новосибирске в связи с благоприятными погодными условиями с 1 по 10 октября будет организована работа сезонных автобусных маршрутов регулярного сообщения. Об этом сообщила городская мэрия.

Sasha Krotov Автобус

«Перевозка пассажиров будет осуществляться по установленному в соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области тарифу с предоставлением права проезда по действующим на маршрутах БМПК (карта студента, карта школьника, ЕТК), а также всем видам социальных проездных, кроме маршрутного такси», — уточнили в администрации Новосибирска.

Отметим, что сегодня, 28 сентября, в Новосибирске в первой половине дня осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3−8 м/с, температура воздуха +4…+6 °C.