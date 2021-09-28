Тегеран, 28 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Гран-при Международного театрального фестиваля Bitef в Сербии присужден иранской пьесе «Я околдовал тебя» режиссера Эхсана Хеммата, а также произведению «Белградский цемент» словенского режиссера Себастьяна Хороваца. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 сентября.

Организаторы фестиваля объявили, что члены жюри решили выделить по два приза в каждой секции в связи с одновременным проведением 54-го и 55-го Международного театрального фестиваля Bitef.

Недельный театральный фестиваль Bitef, который в текущем году проходил под лозунгом «На пороге завтрашнего дня», завершился 26 сентября вручением призов.

В основной секции фестиваля соревновались 12 пьес из десяти стран, а именно Франции, Бельгии, Германии, Хорватии, Словении, Сербии, Ирана, Мексики, Австрии и Чили.

В театральной работе режиссера Эхсана Хеммата актеры одновременно демонстрируют некоторые роботизированные и негармоничные движения. В пьесе освещаются основные трудности и проблемы современного мира, который все больше отдаляет людей от гуманных целей и делает их властолюбивыми.