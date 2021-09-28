Тегеран, 28 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. 27 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан подробно обрисовал политику добрососедства страны. Отметив приоритет Ближнего Востока и Азии для Тегерана, он заявил, что внешняя политика Ирана в текущий период является сбалансированной. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На обратном пути из Нью-Йорка иранский дипломат сделал короткую остановку во Франкфурте (Германия) и отправился в генеральное консульство Ирана, чтобы встретиться с группой иранских экспатриантов, проживающих в Германии. Обе стороны сердечно обменялись мнениями по научным, медицинским, коммерческим и экономическим вопросам.

В ходе встречи Амирабдоллахиан подчеркнул важность и необходимость участия иранских экспатриантов в процессе принятия решений внутри страны и отметил, что для общения и передачи запросов, предложений и инициатив Иран постарается предоставить им возможность играть ключевую роль в процессах принятия решений по правовым каналам, что может быть особенно важно при определении исполнительного механизма для удовлетворения требований иранского общества и решения насущных проблем.