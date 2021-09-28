Москва, 28 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Вакцинацию от гриппа в России прошли более 13 млн человек, 28 сентября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Указанное количество составляет 9,2% от численности населения РФ. В ведомстве подчеркнули, что прививки от гриппа ставят во всех субъектах России. В сообщении также отмечается, что в стране наблюдается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, который в основном связан с респираторными вирусами негриппозной этиологии.

Согласно информации ведомства, предельные показатели заболеваемости ОРВИ превышены в 62 российских регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение гриппа в 2021 году в России началось еще в конце июля, что нетипично для страны.