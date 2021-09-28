Тегеран, 28 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. 26 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что ирано-белорусским отношениям необходимы развитие и прогресс во всех областях, включая экономику и торговлю. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с Дмитрием Кольцовым, новым послом Белоруссии в Тегеране, иранский президент заявил, что предоставление почвы для деятельности частного сектора и бизнес-компаний двух государств может быть эффективным с точки зрения укрепления экономического и торгового сотрудничества между Ираном и Белоруссией.

Вручая верительные грамоты президенту Раиси, Кольцов назвал ирано-белорусские отношения глубокими и дружественными, отметив, что его ключевая миссия в своей должности — развивать отношения между двумя странами в областях, представляющих взаимный интерес.

Подчеркнув, что Беларусь являлась и всегда будет оставаться истинным другом Ирана, он отметил, что Минск готов повышать уровень торговых обменов и прокладывать путь для расширения деятельности иранских компаний в Республике Белоруссия.