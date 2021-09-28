В Красноярске поставили необычный рекорд
Красноярск, 28 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Сибиряки в Красноярске установили рекорд России, выстроившись в самый длинный парад на сап-досках (1224 метра). Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве спорта Красноярского края.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Вид на р. Енисей
Уточняется, что рекорд поставили 26 сентября на Центральной набережной Енисея на фестивале Fun Sup Fest. В мероприятии приняли участие 73 человека в возрасте от 14 до 60 лет. Перед этим они прошли мастер-класс по гребле на сапах и выслушали инструктаж.
Затем выстроившиеся в одну линию участники прошли вдоль острова Посадный более двух километров.
Добавим, новым рекордом в Красноярске отпраздновали Всемирный день туризма.
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